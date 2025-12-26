Donna di 86 anni investita e uccisa da un’auto a Roma, alla guida una 70enne

Una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa a Roma, in viale Parioli 73, mentre attraversava la strada. Alla guida dell’automobile che l’ha travolta, una Fiat Panda, c’era una donna di 70 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale del II gruppo. Si indaga per omicidio stradale. Con la morte della 86enne sale a 114 il bilancio delle vittime sulle strade di Roma. Nella mattina di Natale, lungo via Aurelia, un motociclista di 49 anni, di nome Giuliano Falcioni, è morto in un incidente in cui aveva perso il controllo del mezzo.

Nella capitale individuata donna che ha investito rider

E’ stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino afgano di 35 anni. Dopo alcuni giorni di indagini è stata rintracciata, unitamente alla Smart, rivenuta nella stessa zona. Per la 59enne, identificata quale conducente che si trovava alla guida del mezzo al momento dell’incidente, è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso.