Torino, anziano investito e ucciso dopo messa di Natale: si costituisce pirata 21enne

Si è presentata spontaneamente ai carabinieri la ragazza coinvolta nel tragico incidente avvenuto nella notte di Natale a Leini, nel Torinese, in cui ha perso la vita, Claudio Pogliano, di 75 anni travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la messa di Natale, tra via Lombardore e via Coppi. La conducente, una ragazza di 21 anni, ha indicato ai carabinieri dove rintracciare l’auto usata, una Fiat Grande Punto di colore grigio intestata alla madre. Dalle indagini dei carabinieri di Leini e del nucleo radiomobile di Venaria è emerso che a bordo del veicolo erano presenti anche il fratello di 20 anni della ragazza e un’amica di 18 anni. Tutti e tre sono stati denunciati a piede libero per omissione di soccorso e la 21enne è anche accusata di omicidio stradale. La procura della Repubblica di Ivrea, coordina le indagini.

A Roma una 59enne investe rider e poi fugge: denunciata

È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider in viale Eritrea, all’incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista, un cittadino afgano di 35 anni. Intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi, gli agenti hanno avviato le indagini per risalire al veicolo ed alla persona che in quel momento si trovava alla guida. Eseguiti tutti gli accertamenti necessari nell’area del sinistro, gli operanti hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sia della zona, sia delle strade limitrofe al luogo dell’incidente, fino a risalire alla targa del mezzo ed alla sua proprietaria, una donna italiana di 59 anni. Effettuate le prime ricerche presso gli indirizzi riconducibili alla 59enne, che avevano dato esito negativo in quanto la stessa risultava ovunque irreperibile, gli agenti sono riusciti ad individuare un collegamento con la donna, un parente che abitava nel quartiere Trieste, dove la stessa, dopo alcuni giorni di appostamenti è stata rintracciata, unitamente alla Smart, rivenuta nella stessa zona. Per la 59enne, identificata quale conducente che si trovava alla guida del mezzo al momento dell’incidente, è scattata la denuncia per fuga e omissione di soccorso.