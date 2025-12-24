Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani, si teme l’esondazione dei fiumi. Attesa acqua alta a Venezia

Allerta rossa domani nel giorno di Natale in Emilia Romagna, regione su cui sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale. Secondo il bollettino emesso dalla allerta Meteo regione, a causa delle condizioni di maltempo, si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2. Massima allerta in particolare sugli affluenti in destra Reno con alimentazione collinare. Sui settori appenninici e collinari emiliani i fenomeni saranno nevosi a partire da quote attorno ai 300/400 metri, con accumuli di 5-15 cm sulle zone collinari e di ulteriori 20-30 cm sulle zone montuose. Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Aperto Centro Operativo per allerta: alti i i livelli dei fiumi in Romagna

Secondo il monitoraggio di Arpae, le precipitazioni delle ultime ore stanno generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici degli affluenti di Reno e fiumi romagnoli. Resta aperto h24 il Centro operativo regionale (Cor) dell’Emilia Romagna, a Bologna, coordinato con prefetture e sindaci, coi quali resteranno in contatto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. Per la giornata di domani è prevista sulla regione un’allerta rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa).L’allerta sarà invece arancione per criticità idraulica e idrogeologica nella collina emiliana centrale, in quella bolognese, nella montagna bolognese e in tutta la Romagna fino alla Costa ferrarese.

Protezione Civile riunisce Unità di Crisi per allerta Emilia Romagna

A seguito dell’allerta rossa valutata per la giornata di domani in alcune zone dell’Emilia-Romagna, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, presiede oggi alle 16, presso la sede di Via Vitorchiano a Roma, l’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile per fare il punto – insieme alle strutture operative e alle Regioni interessate – sull’evoluzione del maltempo, sulle criticità in atto e sulle azioni di prevenzione adottate dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento continuerà a seguire l’evolversi della situazione.

Domani a Venezia previsti 100 cm, possibile attivazione del Mose

Acqua alta prevista domani a Venezia a causa del maltempo. Secondo il servizio Centro Maree Avvisa, alle 2.30 sono previsti 100 cm in città, con possibile attivazione del sistema Mose. A causa del venti di bora, per la città di Chioggia sono previsti 15 cm in più.

Codice giallo in Toscana a Natale

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana informa che è estesa all’intera giornata di domani, giovedì 25 dicembre, l’allerta di codice giallo per rischio idrologico e idraulico del reticolo minore sulle isole dell’Arcipelago e sull’Appennino orientale.Cessano invece alla mezzanotte di oggi, mercoledì, il codice giallo per vento (pianura, costa, Arcipelago, zone collinari e appenniniche) e alle 12 di domani, giovedì, il codice giallo per rischio neve (versanti appenninici emiliani e romagnoli).