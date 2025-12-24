Ancona, accoltellato sul pianerottolo di casa della fidanzata: un fermo

È stato portato in carcere a Monteacuto (Ancona) un uomo di 50 anni sospettato di aver accoltellato la scorsa notte un uomo di 54 anni sul pianerottolo di casa della compagna, in viale della Vittoria, zona Passetto nel capoluogo dorico. Il fermato è indiziato di delitto per tentato omicidio, originario della Puglia ed è senza fissa dimora. A condurre l’operazione i carabinieri di Ancona che dalla scorsa notte hanno avviato le indagini. La persona aggredita è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette in Ancona ma non è in pericolo di vita.