Verona, spari contro squadra di ciclisti: denunciato 25enne

È stato individuato dai carabinieri della compagnia di Caprino Veronese l’autore della sparatoria contro i ciclisti del ‘A.S.D. S.C. Padovani’ avvenuta lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese. Si tratta di un 25enne, incensurato e della provincia di Verona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 25enne, mentre era alla guida della sua auto e in fase di sorpasso a un gruppo di ciclisti sulla SS12 dell’Abetone e del Brennero, avrebbe estratto una pistola esplodendo due colpi verso di loro. I militari sono risaliti a lui anche grazie a un faro dell’auto che non funzionava, dettaglio che ha permesso di arrivare alla sua individuazione restringendo il campo dei veicoli inquadrati dagli impianti di video sorveglianza.

Sequestrata una pistola a salve

I militari hanno inoltre individuato e sequestrato l’arma utilizzata: una pistola a salve, indebitamente portata indosso dal giovane. L’arma, rivelatasi poi essere priva di potenziale offensivo, è stata ritrovata all’interno dell’abitacolo del veicolo, nascosta sotto il pianale del bagagliaio, dettaglio che per gli investigatori non lascia dubbi che il 25enne la detenesse in maniera sconsiderata e non per scopo ludico, tanto più che il giovane le aveva tolto il tappo rosso. Il 25enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona, poiché gravemente indiziato di minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose.

Da parte sua “marcata avversione” alle due ruote

Il 25enne denunciato per aver sparato in strada contro i ciclisti del team ‘A.S.D. S.C. Padovani’ lo scorso 20 dicembre a Peri, nel Veronese, avrebbe agito per una “marcata avversione” contro le due ruote in generale e, nello specifico, per futili motivi legati a contrasti sulle manovre in strada al passaggio del gruppo.