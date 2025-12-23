Genova, sequestrate 21mila borse di lusso contraffatte nel porto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, insieme al Comando Provinciale della Finanza, ha sequestrato circa 21.000 borse contraffatte di noti marchi italiani ed esteri nel porto di Genova Pra’. La merce contraffatta, dal valore stimato di oltre 33 milioni di euro, è stata individuata grazie al monitoraggio dei container in arrivo e all’analisi incrociata di documenti doganali e banche dati. Le ispezioni, durante l’operazione denominata “Ermes” hanno confermato la presenza di riproduzioni fedeli di modelli registrati da prestigiosi marchi, convalidata successivamente dalle perizie ufficiali. L’attività investigativa ha permesso di individuare sei cittadini cinesi, rappresentanti legali delle società importatrici, denunciati per importazione di prodotti contraffatti.