Askatasuna, sgombero al centro sociale di Torino dopo assalti a La Stampa e Leonardo

Perquisizioni all’alba al centro sociale Askatasuna di Torino in corso Regina Margherita. Lo annunciano sui social gli attivisti, che scrivono di un “ingente dispiegamento di mezzi di polizia, camionette e idranti sotto l’Aska e a bloccare le vie limitrofe” e aggiungono: “Ancora non è chiara l’entità dell’operazione, chi può ci raggiunga”. L’operazione della Digos arriva a poco meno di un mese dall’assalto di un gruppo di attivisti Pro Pal alla sede della Stampa e, secondo quanto si apprende, sarebbe collegata proprio all’inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e al quotidiano, avvenuti durante manifestazioni nei mesi scorsi.

Polizia al centro sociale Askatasuna di Torino il 18 dicembre 2025

Accertamenti anche in casa di alcuni militanti

La questura torinese, con il supporto dei reparti mobili di polizia e carabinieri, sta effettuando perquisizioni all’interno dello stabile, occupato dal 1996, in cui si trova il centro sociale. Accertamenti analoghi sarebbero in corso anche nelle abitazioni di alcuni militanti e in ambienti riconducibili a collettivi studenteschi. Gli attivisti sui loro canali social hanno scritto inoltre che la polizia starebbe allontanando le persone solidali.

In corso lo sgombero dello stabile

Dopo le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno iniziato ad attuare lo sgombero dello stabile. “Hanno appena chiuso l’acqua e stanno murando dall’interno“, hanno fatto sapere gli attivisti. “Quanto sta accadendo in queste ore ad Askatasuna a Torino non è una semplice perquisizione: lo Stato ha deciso di passare all’azione in modo deciso e concreto”, ha affermato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, con una nota. “A seguito dell’indegno assalto alla redazione de La Stampa e delle gravi violenze che hanno caratterizzato alcune delle manifestazioni degli ultimi mesi ieri sono stati inviati in rinforzo a Torino oltre 300 poliziotti dei reparti mobili per sostenere l’azione delle forze dell’ordine sul posto. Non si tratta solo di una perquisizione dei locali e delle abitazioni: le autorità competenti sono pronte ad attuare lo sgombero dello stabile occupato, se necessario, per ristabilire legalità e ordine in una situazione che ha superato ogni limite tollerabile”.

Piantedosi: “Segnale chiaro, nessuno spazio per la violenza”

“Sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino. Dallo Stato un segnale chiaro: non ci deve essere spazio per la violenza nel nostro Paese”, ha commentato sui social il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Lo Russo: “Violate condizioni, stop patto collaborazione con Askatasuna”

“L’autorità di pubblica sicurezza sta svolgendo questa mattina attività presso l’immobile di corso Regina Margherita 47. In questo contesto la Prefettura di Torino ha comunicato alla Città l’accertamento della violazione delle prescrizioni relative all’interdizione all’accesso ai locali di corso Regina Margherita 47. Tale situazione configura un mancato rispetto delle condizioni del patto di collaborazione che pertanto è cessato, come comunicato ai proponenti“. Queste le dichiarazioni del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito alle perquisizioni nel centro sociale Askatasuna. Il patto, siglato in primavera, prevedeva la trasformazione dello stabile di Corso Regina Margherita in un “bene comune” con gestione condivisa e attività sociali.