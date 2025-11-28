Manifestanti fanno irruzione nella sede de La Stampa, la condanna di Mattarella e Meloni

Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nella sede de La Stampa, all’interno della redazione centrale del giornale in via Lugaro a Torino. Lo ha rivelato il Comitato di redazione del quotidiano torinese, che in un comunicato condanna l’episodio. “Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile perché accade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa della qualità dell’informazione democratica, libera e plurale”, fa sapere il quotidiano piemontese.

L’irruzione al grido di “Giornalista terrorista”

“Senza che le forze dell’ordine lo impedissero, i manifestanti in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna hanno forzato due porte della sede, e al grido di ‘Giornalista terrorista, sei il primo della lista’ hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all’aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. Un violento attacco al nostro giornale e all’informazione tutta”, sottolinea La Stampa.

Torino, corteo in occasione dello sciopero generale. Scritte all’ingresso della redazione dei quotidiani del gruppo GEDI, La Stampa e Repubblica

– Venerdì, Novembre 28, 2025. News (Photo by Alpozzi/LaPresse)

La solidarietà e la condanna di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al direttore Andrea Malaguti e alla redazione de ‘La Stampa’ “la sua solidarietà, unita alla ferma condanna della violenta irruzione nella sede del quotidiano”, si legge sul sito del quotidiano. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiamato il direttore Andrea Malaguti per esprimergli la propria solidarietà e sottolineando il proprio rammarico e disappunto “dopo che un gruppo di circa 50 antagonisti – al termine di una manifestazione preavvisata – oggi ha fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese apportando alcuni danni alla struttura”. L’azione è ritenuta “gravissima e del tutto inaccettabile” dal titolare del Viminale e per questo è stata avviata “una verifica approfondita su come si sono svolti i fatti”. “Al momento risulterebbero una trentina di soggetti identificati dell’area antagonista torinese”, scrive ancora il quotidiano nella sua versione on line.

Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al direttore del quotidiano “La Stampa” Malaguti, per esprimere a lui e a tutti i giornalisti della testata la solidarietà per ciò che è accaduto oggi a Torino. Nel corso della telefonata, la premier ha sottolineato che “l’irruzione nella redazione centrale del quotidiano da parte di un gruppo di manifestanti dei centri sociali e dell’area propal rappresenta un fatto gravissimo che merita la più assoluta condanna“. Meloni ha auspicato, inoltre, “una condanna unanime e ha ribadito che la libertà di stampa e informazione è un bene prezioso da difendere e tutelare ogni giorno”.