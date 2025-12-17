Treviso, 15enne arrestato per apologia di terrorismo: incitava atti violenti di matrice xenofoba

Un 15enne italiano residente in provincia di Treviso è stato arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile di istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo nonché di auto-addestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall’uso del mezzo telematico. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Indagine sull’estrema destra suprematista online

Il provvedimento trae origine da un’indagine condotta dalle Digos della Questura di Milano e della Questura di Treviso, in stretta sinergia con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto del Terrorismo e dell’Estremismo Interno e con l’Agenzia di Sicurezza Interna, con il monitoraggio degli ambienti dell’estrema destra suprematista online. Il giovane è emerso all’attenzione un profilo attivo su una piattaforma social che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba ed antisemita nonché frasi apertamente apologetiche di atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un’arma da fuoco. Gli ulteriori approfondimenti svolti tempestivamente dalla Polizia di Stato hanno consentito di identificare compiutamente l’utente del profilo.

Trovati armi e ordigni artigianali

Durante una successiva perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati diversi componenti di facile reperimento, pronti all’assemblaggio, funzionali alla realizzazione di armi ed ordigni artigianali nonché diversi fogli manoscritti dallo stesso arrestato con disegni di armi e parti d’armi e istruzioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Materiale coerente è emerso anche dalla perquisizione informatica effettuata sui dispositivi usati dal 15enne.