mercoledì 17 dicembre 2025

Droga, sequestrati 248 kg cocaina al porto di Gioia Tauro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Gioia Tauro hanno sequestrato, presso il porto gioiese, una partita di cocaina purissima di 248 chilogrammi.

I militari hanno selezionato e sottoposto a ispezioni due container, provenienti da Paesi d’oltreoceano, che trasportavano rispettivamente autoveicoli usati e sacchi di sesamo. I container bloccati sono stati dapprima sottoposti a scansione radiogena e successivamente a un’accurata ispezione con il prezioso ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di finanza di Gioia Tauro. All’esito delle ispezioni sono stati scoperti e sequestrati 217 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 248 chilogrammi. Nell’anno in corso i sequestri di stupefacenti presso il porto di Gioia Tauro, ammontanti a circa 4,8 tonnellate.