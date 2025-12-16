Brescia, barista ucciso a coltellate a Sarezzo: i carabinieri sul luogo del delitto

Omicidio nella tarda serata di lunedì a Sarezzo, in provincia di Brescia. Intorno alle 23 all’esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è stato accoltellato. Trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. L’autore dell’aggressione, un 32enne moldavo, è stato fermato poco dopo dai Carabinieri e portato in caserma, dove è stato arrestato per omicidio aggravato. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Proseguono le indagini dei Carabinieri per accertare il movente dell’omicidio.