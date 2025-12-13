Home > Cronaca > Roma, locale all’Eur chiuso 10 giorni per alcol a minori e “school party”

Polizia di Stato interviene dopo segnalazioni e controlli su bevande agli under 18

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni di un locale dell’Eur, a Roma, al termine di una serie di accertamenti che hanno rilevato la somministrazione di alcol a minori e la promozione sui social network di cosiddetti “school party” rivolti a studenti delle scuole superiori.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, le serate venivano pubblicizzate con scarso preavviso attraverso storie e pagine social frequentate da adolescenti, attirando numerosi giovani, anche minorenni. All’interno del locale, gli agenti hanno accertato che venivano servite bevande alcoliche senza alcun controllo sull’età e senza la richiesta di documenti di identità.

Non si tratta del primo provvedimento a carico dell’esercizio commerciale. Già lo scorso aprile, il Questore di Roma aveva disposto una sospensione di sette giorni per analoghe violazioni. Nonostante ciò, il locale avrebbe continuato a organizzare eventi con le stesse modalità.

I nuovi controlli sono scattati anche grazie alle segnalazioni dei residenti pervenute tramite l’app YouPol, strumento utilizzato per segnalare situazioni di degrado o pericolo. Durante uno degli interventi, un ragazzo minorenne, dopo aver consumato alcol, è stato trovato quasi privo di sensi in strada e soccorso, senza che all’interno del locale fosse stato effettuato alcun controllo sull’età.

Al termine degli accertamenti, la Polizia Amministrativa del Distretto Esposizione ha notificato al titolare il provvedimento di chiusura per 10 giorni, confermando la linea dura delle forze dell’ordine contro la vendita di alcol ai minori e la tutela della sicurezza dei giovani.