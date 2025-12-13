Latina, Tripodi inaugura nuova sede: “Sarà un presidio d’ascolto”

È stata inaugurata oggi a Latina la nuova sede del consigliere regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, uno spazio che nasce con una missione chiara: essere un punto di riferimento stabile per l’ascolto delle istanze del territorio, in piena coerenza con il DNA di Forza Italia, da sempre partito della gente e tra la gente. La sede non è soltanto un luogo politico, ma un presidio sociale concreto, pensato per rispondere ai bisogni reali della comunità. Al suo interno trovano infatti spazio tre sportelli dedicati al sostegno, all’inclusione e al benessere delle persone, con particolare attenzione alle donne e alle situazioni di fragilità. Il primo sportello è un centro di ascolto per le donne vittime di violenza, uno spazio protetto e riservato, gestito da professionisti, per offrire accoglienza, orientamento e un primo supporto verso percorsi di tutela e autonomia. Il secondo è uno sportello di consulenza alla pari sull’endometriosi, una patologia cronica ancora troppo poco conosciuta, che sarà gestito con il coinvolgimento diretto di donne che convivono con la malattia, affinché l’ascolto sia autentico e competente. Il terzo sportello è uno sportello per l’inclusività, realizzato in collaborazione con l’associazione Confronti Genitoriali, impegnata da anni nel sostegno alle famiglie e nella promozione di percorsi educativi e sociali capaci di valorizzare ogni individuo. All’inaugurazione hanno partecipato autorevoli rappresentanti istituzionali e politici, a conferma del valore dell’iniziativa: il senatore Maurizio Gasparri, il senatore Claudio Fazzone, l’assessore regionale Luisa Regimenti, il consigliere regionale Cosmo Mitrano e Giuseppe Schiboni, oltre a numerosi amministratori locali e rappresentanti del mondo economico e sociale del territorio. “Questa sede – ha sottolineato Tripodi – vuole essere una casa aperta, un luogo di ascolto e di risposte concrete. La politica deve tornare ad essere presenza quotidiana, servizio e vicinanza, soprattutto verso chi ha più bisogno”. Un’iniziativa che rafforza il legame tra istituzioni e territorio e che conferma l’impegno di Forza Italia nel tradurre i valori della solidarietà, dell’inclusione e della partecipazione in azioni concrete al servizio della comunità.