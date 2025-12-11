Inchiesta urbanistica Milano, sequestrata la torre ‘Unico-Brera’

Ancora un sequestro nell’edilizia milanese. I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano stanno dando esecuzione in queste ore a un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di Milano, Mattia Fiorentini, del cantiere ‘Unico-Brera’ nella centralissima via Anfiteatro 7. Il progetto immobiliare dei costruttori Carlo e Stefano Rusconi con la RS srl punta a trasformare due ruderi settecenteschi di 5 e 3 piani, demoliti nel 2006, in una torre di 11 piani per oltre 34 metri, 27 appartamenti e 45 abitanti potenziali. I lavori avrebbero dovuto completarsi quest’anno e sono stati autorizzati, come in altre decine di casi finiti sotto la lente della magistratura, con una Scia, Segnalazione Certificata di inizio attività, come “ristrutturazione edilizia” nel 2019 e, successivamente, con un’altra segnalazione certificata di inizio attività in variante nel 2023. Secondo quanto apprende LaPresse sono 27 gli indagati per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso fra imprenditori, architetti, ex componenti della commissione per il paesaggio e funzionari comunali.

Per la Procura non può esserci ristrutturazione su un’area libera

Per la Procura non ci può essere ristrutturazione su “un’area libera”, perché demolita oltre 10 anni prima dell’avvio dei lavori, argomento su cui nelle scorse settimane i pm hanno incassato il via libera del Consiglio di Stato che ha stabilito fra i limiti della ristrutturazione la “contestualità” fra abbattimento e ricostruzione scrivendo come non si possa “ritenere” che da una “demolizione” esista una “sorta di ‘credito volumetrico‘ che il proprietario può spendere in ogni epoca.

Il progettista di ‘Unico-Brera’, Marco Emilio Cerri, è un ex componente della commissione per il paesaggio fra 2021 e 2024 e nel corso dell’indagine è stato destinatario di un’interdittiva per falso a marzo nell’inchiesta che ha portato all’arresto per corruzione e depistaggio dell’ex direttore dello Sportello unico edilizia, Giovanni Oggioni.

La torre, che visivamente si ‘appoggia’ a un condominio di corso Garibaldi, in passato ha sollevato le ire dei residenti con ricorsi a Tar Lombardia e Consiglio di Stato che avevano visto uscire vittoriosi il Comune di Milano e i costruttori Rusconi, gli stessi attualmente a processo per la ‘Torre Milano’ di via Stresa. In quello che è un nuovo capitolo della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese i pm Paolo Filippini, Marina Petruzzella e Mauro Clerici approfondiscono il tema delle aree di proprietà pubbliche che tra 2007 e 2008 sono state inserite nei Piani di Alienazione e Valorizzazione del Comune (due fondi chiamati Milano 1 e Milano 2) e aggiudicati a BNP Paribas che a sua volta le ha cedute ai privati dopo essersi fatta rilasciare i pareri dalla commissione per il paesaggio.

Pubblico sarebbe stato in origine il piccolissimo lotto di circa 400 metri quadrati in via Anfiteatro che collega corso Garibaldi all’Arena civica di Milano e al Parco Sempione, su cui oggi insiste l’edificio costruito con un indice edificatorio di oltre 9 metri cubi per metro quadrato. Numeri che per la Procura avrebbero fatto scattare l’obbligo di piano attuativo per ‘tarare’ i servizi pubblici da realizzare in base ai nuovi abitanti. Non è avvenuto, sostenendo che l’intervento “non genera fabbisogno di nuove dotazioni” di servizi e quindi, di conseguenza, nemmeno il pagamento delle monetizzazioni, la voce più consistente degli oneri di urbanizzazione.

In torre sequestrata monolocali a 700mila euro, area per case popolari

Il “prezzo di partenza” degli appartamenti sequestrati nel cantiere ‘Unico-Brera’ di via Anfiteatro 7 a Milano è “fissato da 660.000 euro” con “incrementi in base alla dimensione, all’affaccio e al piano, servizi e amenities inclusi”.

È quanto si legge sul sito dell’iniziativa immobiliare che la guardia di finanza sta sigillando in queste ore su ordine del gip Mattia Fiorentini con accuse di abusi edilizi. Dell’esecuzione del provvedimento di sequestro è stato informato l’avvocato Federico Papa, uno dei legali dei costruttori Rusconi. L’edificio, quasi completato, prevede la realizzazione e vendita di un bilocale, 2 trilocali, un appartamento su più livelli e 23 monolocali definiti modello “Unico”, come il nome dell’iniziativa. Tra le contestazioni della Procura di Milano ci sarebbe anche la destinazione dell’area: il piccolo lotto su cui insistevano ruderi di edifici settecenteschi demoliti nel 2006 era stato acquisito dal Comune a prezzo di esproprio nel 1980 nell’ambito degli allora Piani di zona. Nel 2005 l’amministrazione lo avrebbe destinato a un progetto di “risanamento conservativo” per 9 case popolari all’interno di una disciplina che avrebbe vietato interventi senza piano attuativo o permesso convenzionato e messo dei limiti inderogabili di altezze, densità e standard minimi per la popolazione. Per i pm Petruzzella-Clerici-Filippini-Siciliano quelle regole sono ancora oggi in vigore perché sarebbero state mantenute nei successivi Pgt 2012 e 2020. Nel 2006-2007 gli edifici storici sono stati demoliti e poi il 31 dicembre 2010 l’area venduta a BNP Paribas per circa 20,9 milioni di euro. La banca francese l’ha rivenduta ai costruttori Rusconi nel 2018 che hanno avviato il progetto ora finito sotto accusa nonostante una sentenza del Consiglio di Stato nel 2021 a loro favorevole.

Nell’area la prima pratica edilizia è del 1828

Sono “del 1828 e del 1934” le prime “pratiche edilizie” trovate per l’area di via Anfiteatro 7 a Milano, sequestrata oggi dalla guardia di finanza nell’inchiesta per abusi edilizi della Procura di Milano sulla torre ‘Unico-Brera’. La documentazione emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2021 che i difensori dell’architetto Marco Emilio Cerri, progettista ed ex membro della commissione paesaggio di Milano, gli avvocati Umberto Ambrosoli ed Enrico Canzi, hanno già depositato nei mesi scorsi al fascicolo del gip Mattia Fiorentini per dimostrare che il loro assistito non ha commesso reati o che comunque non ne sarebbe stato consapevole avendo avuto una pronuncia positiva dal massimo organo della giustizia amministrativa. Secondo i costruttori Carlo e Stefano Rusconi con l’impresa RS srl a ‘Unico Brera’ non ci sarebbero state violazioni su volumi di nuovo cemento e altezze anche sulla base delle due antiche pratiche edilizie recuperate nel corso del lungo iter, prodotte proprio per accertare le superfici e volumetrie preesistenti.