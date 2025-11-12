Inchiesta urbanistica Milano: torre in area vincolata, sequestrato nuovo cantiere

Nuovo sequestro nell’urbanistica di Milano. La Procura ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza per abusi edilizi di un cantiere in viale Papiniano 48 per la demolizione di un laboratorio-deposito di 4 piani, di cui uno interrato, da trasformare in un edificio residenziale di 8 piani fuori terra autorizzato come “ristrutturazione” invece che “nuova costruzione” con una Scia alternativa al permesso di costruire in una “area” che è “sottoposta a vincolo paesaggistico”. La notizia, anticipata da La Verità, è confermata e le pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone hanno delegato il pool edilizia della polizia locale di Milano a eseguire il provvedimento d’urgenza che, entro 10 giorni, dovrà essere sottoposto al vaglio di un gip. Sono indagati per abusi edilizi l’imprenditore Salvatore Murè della Papiniano 48 srl e della Murè Costruzioni srl e il progettista dell’intervento Mauro Colombo. È contestata anche la violazione della legge urbanistica fondamentale del 1942 per assenza del piano attuativo sugli edifici impattanti più alti di 25 metri o con densità superiore ai 3 metri cubi per metro quadrato. Il decreto è firmato da 2 nuove pm che fino a oggi non si erano occupate della maxi inchiesta sulle pratiche edilizie milanesi. Il pool, guidato dall’aggiunta Tiziana Siciliano, si allarga, come era stato annunciato già negli scorsi mesi, e torna inoltre a disporre sequestri preventivi d’urgenza, senza un vaglio precedente del gip. L’ultima volta era accaduto nel 2022.