Milano, evasione dal carcere di Opera: detenuto albanese fugge dalla Casa di Reclusione

Un detenuto di origini albanesi di 41 anni è evaso nella notte dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, dove stava scontando una pena con fine prevista per ottobre 2048. A rendere nota la fuga è stato Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Questo ennesimo episodio, unito al dramma che si vive ogni giorno nelle prigioni, certifica ulteriormente il fallimento delle politiche penitenziarie degli ultimi 25 anni”, ha dichiarato De Fazio, sottolineando la necessità di un progetto programmatico serio e concreto per la sicurezza negli istituti penitenziari.

Ricerche in corso

Al momento, le forze dell’ordine e la Polizia Penitenziaria stanno conducendo le ricerche per rintracciare l’evaso. De Fazio ha espresso fiducia nel lavoro del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e delle sue articolazioni territoriali, pur evidenziando che non è più sufficiente tamponare le falle del sistema.

L’episodio riapre il dibattito sulle condizioni delle carceri italiane, sulla sicurezza interna e sull’efficacia delle politiche penitenziarie attuate negli ultimi decenni.

41enne fuggito da Milano Opera è alla sua quarta evasione

Sarebbe alla sua quarta evasione, il 41enne albanese che nella notte è riuscito a fuggire dal carcere di Milano Opera segando le sbarre alla finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. Il 41enne sarebbe protagonista di altre tre evasioni: la prima dal carcere di Terni nel 2009, la seconda da quello di Parma a febbraio 2013 e la terza nel mese di dicembre 2013 dal carcere di Lantin, vicino Liegi, in Belgo.