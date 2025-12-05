Marche, cento studenti per ‘Conoscere il Consiglio’

Giorni di visite nell‘aula consiliare delle Marche a Palazzo Leopardi in Ancona, nell’ambito del progetto ‘Conoscere il Consiglio’, nato con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni alle istituzioni. Solo nell’ultima settimana sono stati coinvolti oltre 100 studenti provenienti dalle province di Ancona e Macerata.

Le scuole

I primi ad arrivare nell’emiciclo sono stati i ragazzi della Scuola di Giurisprudenza dell’università di Camerino (Macerata) che martedì 3 dicembre, a margine dei lavori consiliari, hanno incontrato il presidente dell’assemblea legislativa, Gianluca Pasqui, e in seguito hanno assistito a una parte della seduta. Il 4 dicembre i protagonisti sono stati gli alunni della secondaria di primo grado ‘Donatello’ dell’Istituto comprensivo ‘Cittadella – Margherita Hack’ di Ancona, mentre ieri e oggi è stata la volta della scuola primaria dell’Istituto comprensivo ‘Camerano – Giovanni Paolo II’ del territorio dorico. Ai partecipanti al progetto è stata donata la brochure contenente la Costituzione italiana e lo Statuto della Regione Marche.

Le prossime visite

Le visite formative proseguiranno anche la prossima settimana. Il 12 dicembre arriveranno in Aula consiliare due classi terze del Iis ‘Einstein Nebbia’ di Loreto (Ancona)