Parma, bimbo di un anno muore all’asilo nido

Un bambino di circa un anno è morto questo pomeriggio in un asilo nido di Parma. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Lo ha confermato la questura della città emiliana. Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato constatato il decesso. Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche della vicenda.

Alcuni giorni fa era successo un dramma simile ad Arezzo.

Il sindaco: “Sconvolti, siamo senza parole”

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde”. Lo ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma, commentando la morte del piccolo.

“È un dolore enorme per la nostra comunità. Ci stringiamo alla famiglia”. Lo ha detto Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune di Parma. L’assessora si è recata personalmente al nido.