Arezzo, bimbo morto all’asilo: 5 maestre indagate

Nell’ambito dell’inchiesta per la morte del piccolo Leonardo, il bimbo di due anni rimasto soffocato due giorni fa dal laccetto della felpa che si era impigliato in un ramo mentre giocava nel cortile dell’asilo nido di Soci, nel Comune di Bibbiena (Arezzo), la procura di Arezzo, che ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di omicidio colposo, ha iscritto nel registro degli indagati cinque maestre, tra le quali anche quella che per prima aveva soccorso il bambino. I carabinieri di Bibbiena hanno notificato gli avvisi di garanzia che sarebbero un atto dovuto per permettere alle maestre di partecipare con dei loro legali e consulenti all’esame autoptico disposto dalla pm Angela Masiello e che sarà eseguito nei prossimi giorni.

L’indagine è finalizzata a chiarire in primo luogo l’esatta dinamica dell’incidente e se ci sono state eventuali responsabilità di chi doveva vigilare sui bambini. L’asilo resta sotto sequestro. I carabinieri, da quanto si apprende, avrebbero acquisito anche immagini da una telecamera privata che si affaccia sul cortile dell’asilo e che potrebbe aver ripreso i momenti dell’incidente mortale.

Intanto, anche la cooperativa sociale Koinè, che gestisce l’asilo, sta svolgendo un’indagine interna. “In attesa che la magistratura adotti i suoi provvedimenti, la cooperativa conferma la piena fiducia nel lavoro degli inquirenti – si legge in un comunicato – Dirigenti e operatrici hanno già fornito tutte le informazioni richieste e, nella logica della massima collaborazione, la commissione interna verificherà ogni dettaglio, mettendo i risultati a disposizione delle indagini”.