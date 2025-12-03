Ancona, donna trovata picchiata a morte in casa a Monte Roberto: si cerca il marito

Una donna di 49 anni, originaria della Macedonia, è stata trovata morta in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona. Irreperibile il marito, anche lui 50enne macedone. Sul posto il magistrato di turno della Procura di Ancona, i carabinieri del nucleo investigativo e della sezione investigazioni scientifiche di Ancona e della compagnia di Jesi. La donna sarebbe stata picchiata a morte: il suo corpo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi esamine sul letto con segni di violente percosse.

La coppia, a quanto si apprende, sarebbe tornata insieme dopo un periodo di separazione. Sono ora in corso le indagini da parte degli uomini dell’Arma. A trovare la donna morta in casa a Pianello di Monte Roberto, in provincia di Ancona, sono stati i carabinieri di Maiolati Spontini: la vittima, una 49enne di origine macedone, è stata trovata riversa a letto. A lanciare l’allarme il datore di lavoro che non l’ha vista arrivare.

Il marito arrestato ad aprile per violenze

I carabinieri di Ancona e dei distaccamenti provinciali sono impegnati a cercare l’uomo della 49enne macedone trovata morta in casa oggi a Pianello di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Lo scorso 12 aprile l’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, tentò di aggredire la moglie in casa con l’uso di un’ascia, venendo poi arrestato dai militari. La signora si era rifugiata in camera. La donna raccontò di essere vittima di violenze da almeno un paio di anni.