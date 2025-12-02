Home > Cronaca > Marche, Consiglio: il presidente ha incontrato gli studenti UniCam

Pasqui ha ricevuto una delegazione di studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino. La visita nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio”. A margine dell’incontro l’approfondimento sull’iter di una proposta di legge

“E’ un grande piacere accogliervi nell’Aula del Consiglio regionale per un’esperienza che certamente vi sarà utile nel vostro percorso di formazione”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui ha salutato i trenta studenti della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Camerino (Macerata) presenti nell’Aula assembleare negli spazi dedicati al pubblico.

Gli studenti

Gli studenti, accompagnati in questa visita dalla direttrice della Scuola, Lucia Ruggeri, dalle docenti Anna Cardellini e Cinzia Di Paolo e dalla responsabile della Segreteria didattica, Michela Sgriscia, hanno poi assistito ad una parte dei lavori consiliari.

L’iniziativa

L’iniziativa odierna rappresenta un incrocio ideale tra il progetto del Consiglio regionale “Conoscere il Consiglio”, finalizzato ad avvicinare le nuove generazioni alle Istituzioni, e la proposta formativa propria della Scuola di Unicam che comprende esperienze di visita in enti e amministrazioni pubbliche unitamente a quelle in aziende marchigiane di eccellenza.

Agli studenti è stato inoltre riservato un apposito momento di conoscenza sul funzionamento della macchina amministrativa consiliare attraverso una relazione sull’iter di approvazione di una proposta di legge regionale svolta dalla dirigente del Servizio Affari legislativi del Consiglio regionale Elisa Moroni.