giovedì 27 novembre 2025

Savona, operario muore dopo caduta da tetto di capannone

LaPresse
L’incidente a Cairo Montenotte: il 39enne stava lavorando a ristrutturazione

Un altro incidente mortale sul lavoro in Liguria: è accaduto a Cairo Montenotte nel savonese dove un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo una tragica caduta dal tetto di un capannone. L’uomo, che stava lavorando ad una ristrutturazione in un cantiere in via Ponte Romano nella frazione di Rocchetta, sarebbe scivolato per ragioni ancora da chiarire, precipitando per diversi metri. Soccorso con un politrauma sul posto 118 con automedica ed elisoccorso ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono affidati al nucleo sicurezza sui posti di lavoro della Asl e ai carabinieri che si occupano delle indagini.

