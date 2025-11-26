Collaboratore LaPresse aggredito a Torino: “Contro di me violenza cieca, non mi fermerò”

“È il tipo di persone per cui si stava manifestando, violento, che ha scagliato contro di me una violenza cieca, contro tutto e tutti, spropositata anche di fronte a quello che era successo. Io sono abituato per il lavoro che faccio, ne ho viste di situazioni a rischio, ma così non mi era mai capitato“. Così a LaPresse il fotografo collaboratore che ieri sera è stato aggredito in metropolitana a Torino dove stava raccontando la manifestazione di ‘Non una di meno’ in occasione del 25 novembre. Uscito dall’ospedale, è ora in attesa dei risultati della radiografia al naso per escludere fratture: 5 i giorni di prognosi.

“Mi ha tirato un pugno in faccia”

“Stavo coprendo la manifestazione e siamo scesi in metro alla fermata Marconi. Su un vagone noto questa coppia che stava litigando con le manifestanti tirando calci e urlando parolacce. Quando loro hanno capito che avevo scattato delle foto mi hanno intimato di cancellare: mi sono avvicinato per far vedere le foto dicendo che era tutto a posto, che erano stati ripresi di spalle, ma lui mi ha strappato la macchina e l’ha lanciata per terra. Quando si è scagliato contro di me mi sono accovacciato: mi ha tirato un pugno in faccia colpendomi”, racconta.

“Non mi lascerò sopraffare dalla paura”

Ancora scosso, sceso dalla metro ha sporto denuncia. Con lui anche delle ragazze che hanno ripreso l’aggressione in un video. “È stato più lo spavento – dice ancora – Ora sono più tranquillo, vorrei riprendere subito a lavorare, riprendere la metro. Non voglio farmi sopraffare dalla paura, voglio continuare a fare il mio lavoro che so che comporta dei rischi, ma noi siamo per strada a lavorare per raccontare la realtà. Non mi farò fermare“.