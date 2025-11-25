Roma: maxi blitz antidroga tra la Capitale e Latina, abbattute due reti di spaccio

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato della Questura di Roma, nei comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila, con l’impiego di oltre 200 uomini. L’operazione disarticola 2 organizzazioni dedite al narcotraffico, operanti nei territori di Anzio, Nettuno e Latina. Nel corso delle indagini, che hanno dato luogo all’ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere per 15 persone, che rivestivano le posizioni di vertice dei due gruppi criminali, sono state documentate cessioni di droga il cui volume d’affari è stato stimato in alcuni milioni di euro, sul mercato della vendita al dettaglio dello stupefacente.