Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale a Milano

E’ arrivata in Tribunale a Milano circa un’ora prima dell’udienza per sfuggire alle telecamere Chiara Ferragni, l’imprenditrice-influencer imputata di truffa aggravata dall’uso del mezzo informatico per i casi della presunta pubblicità ingannevole sui Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua griffate ‘Ferragni‘ per sostenere l’associazione ‘Bambini delle Fate’. Oggi davanti al presidente della terza sezione penale, il giudice Ilio Mannucci Pacini, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli che hanno coordinato le indagini del Nucleo pef della guardia di finanza chiederanno al tribunale di condannare la 38enne, mentre slitterà a una prossima udienza l’intervento della difesa con gli avvocati Marcello Banca e Giuseppe Iannaccone.

Si decide su ammissibilità parti civili

Il tribunale deve prima risolvere la questione dell’ammissibilità delle parti civili nel processo e la scelta dei riti: avevano inizialmente presentato istanza di costituzione le associazioni Adicu, che l’ha ritirata dopo un accordo transattivo, e la Casa del consumatore con cui ancora non è stato trovato un accordo dopo che negli scorsi mesi è uscito dal procedimento il Codacons, ritirando la denuncia, e una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza e aveva chiesto di entrare nel processo per poi ritirarsi dopo un risarcimento extragiudiziale.

A società influencer contestato “ingiusto profitto”

Nel processo in cui viene contestato, solo sul dossier pandori, un “ingiusto profitto” realizzato dalle società di Ferragni per un milione e 75mila euro che sarebbe stato raggiunto con “artifizi e raggiri”, ingannando i propri milioni di follower con “pubblicità ingannevole” fra cui 16 fra post e stories di Instagram omettendo che la Balocco aveva già effettuato una donazione da 50mila euro nel maggio 2022, 7 mesi prima della campagna di vendita, e che non vi era “nessuna correlazione” tra le vendite dei prodotti e la beneficenza, sono imputati anche l’ex collaboratore di Ferragni, Fabio Damato, Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia-ID. Al centro della vicenda la beneficenza che sarebbe dovuta andare all’Ospedale Regina Margherita di Torino e che sarebbe servita ad acquistare un nuovo macchinario ed esplorare cure terapeutiche nei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing attraverso la promozione di 362.577 pandori e ceduti alla grande distribuzione per il Natale 2022 e venduti al pubblico al prezzo di 9,37 euro a confezione invece che i 3,68 euro del prodotto standard. Per i legali dell’imprenditrice nessun reato è stato commesso e i procedimenti amministrativi sono stati tutti chiusi effettuando, tra l’altro, donazioni personalmente per oltre 3 milioni di euro.