Omicidio Alatri, inizia a Roma il processo d’Appello per i Toson

Inizia martedì mattina, dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, il giudizio di secondo grado per l’uccisione di Thomas Bricca, vicenda per la quale il Tribunale di Frosinone ha già inflitto l’ergastolo a Roberto Toson e una condanna a 24 anni al figlio Mattia. La Procura di Frosinone, insieme ai familiari del giovane e al Comune di Alatri, chiede il carcere a vita anche per il ragazzo, ritenendo ingiustificate le attenuanti che avevano portato alla riduzione della condanna di primo grado. Il ricorso in Appello è stato presentato dal pubblico ministero Rossella Ricca, che contesta la concessione delle circostanze attenuanti riconosciute a Mattia Toson, difeso, come il padre, dagli avvocati Umberto Pappadia e Angelo Testa.

Il 19enne Thomas Bricca fu ucciso il 30 gennaio 2023

Accanto alla famiglia Bricca, rappresentata dai legali Nicola Ottaviani e Marilena Colagiacomo, si è nuovamente costituito parte civile anche il Comune di Alatri, con l’avvocato Eugenia De Cesaris. Thomas, appena diciannovenne, fu ucciso la sera del 30 gennaio 2023 nella piazza del centro storico del comune di Alatri in provincia di Frosinone. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo sarebbe stato scambiato per un altro giovane coinvolto in precedenti litigi violenti avvenuti in paese. Un errore di persona, dovuto, secondo le indagini dal giubbotto simile a quello del vero bersaglio. Presenti all’ udienza, i familiari e lo zio Lorenzo Sabellico. Lo scorso 10 marzo, a poco più di due anni dal delitto, la Corte d’Assise di Frosinone presieduta dal giudice Francesco Mancini aveva inflitto l’ergastolo a Roberto Toson e 24 anni al figlio Mattia.