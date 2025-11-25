Como, giovane su monopattino si scontra con furgone: è gravissimo

Grave incidente martedì mattina intorno alle 9 sulla Provinciale 40 a Ponte Lambro, nel Comasco, all’altezza della frazione Fucina, dove un monopattino si è scontrato frontalmente con un furgone con a bordo due persone. Grave il giovane alla guida del monopattino che ha riportato traumi multipli ed è stato soccorso già in arresto cardiocircolatorio, venendo portato al Sant’Anna di Como in elisoccorso con manovre di rianimazione in corso. Illesi i due a bordo del furgone, l’autista di 30 anni, e il passeggero, di 62.

Le nuove regole per i monopattini

Le regole per i monopattini elettrici, previste dalla riforma del Codice della strada, sono diventate effettive con il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti firmato il 27 giugno. Il casco è obbligatorio per tutti. Le targhe devono essere rettangolari, di dimensioni 50×60 mm, con fondo bianco e caratteri alfanumerici in nero.

Vanno poste in modo visibile e permanente sul parafango posteriore del monopattino o – se non c’è l’alloggio apposito – perpendicolari al piano di simmetria del piantone dello sterzo nella parte anteriore. La combinazione alfanumerica, associata ai dati anagrafici del proprietario del mezzo, è di sei caratteri su due righe da tre numeri o lettere ciascuna. All’interno della targa è riportata la scritta M.E.F. e l’emblema della Repubblica Italiana. La combinazione prevede tre lettere e tre numeri: le lettere, partendo dalla B, sono C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

I numeri utilizzati sono quelli da 2 a 9. Con le targhe al monopattino elettrico si applicano le norme del Codice della strada, compreso l’obbligo di assicurazioni. Con l’attuale decreto si darà il via alla produzione, affidata al Poligrafico dello Stato, mentre per stabilire il costo per gli utenti servirà un nuovo provvedimento del dicastero.