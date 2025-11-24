25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: i centri di assistenza in Italia. Dove chiedere aiuto e come

In tutta Italia esiste una rete di centri antiviolenza, case rifugio e sportelli specializzati che lavorano ogni giorno per offrire ascolto, protezione, supporto psicologico, legale e sociale

Ogni anno, il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne ci ricorda una verità semplice e dolorosa: la violenza non è un fatto privato, ma un problema sociale che riguarda tutti. A volte si manifesta in modo improvviso, altre diventa una gabbia che si stringe lentamente intorno alla vita di una donna, sottraendole sicurezza, libertà, dignità. Ma una cosa deve essere chiara, soprattutto oggi: nessuna donna è sola. In tutta Italia esiste una rete di centri antiviolenza, case rifugio e sportelli specializzati che lavorano ogni giorno per offrire ascolto, protezione, supporto psicologico, legale e sociale. Tutti i servizi sono gratuiti, riservati, e accessibili anche senza denuncia.

Violenza contro le donne, il numero nazionale 1522

Il numero nazionale è il 1522 (numero Antiviolenza e Stalking, attivo 24 ore su 24, gratuito, multilingue, con chat online sul sito ufficiale). È la porta di accesso più rapida alla rete dei servizi antiviolenza. Nel nostro Paese sono però attivi anche veri e propri centri fisici a cui poter chiedere aiuto. Ecco un elenco suddiviso per Regione.

Centri antiviolenza in Piemonte

Centro Antiviolenza ME.DEA (Alessandria)

Centri Antiviolenza E.M.M.A. onlus (Torino)

Associazione Svolta Donna (Pinerolo)

Centri antiviolenza in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta dispone di un unico, ma estremamente strutturato, centro antiviolenza: un punto di riferimento fondamentale per l’intera regione, capace di garantire ascolto, protezione e sostegno personalizzato alle donne che subiscono violenza. Il centro è aperto a tutte, indipendentemente dal comune di residenza:

Centro Donne contro la violenza – Aosta

Centri antiviolenza in Lombardia

La Lombardia è una delle regioni con la rete antiviolenza più sviluppata d’Italia: centri specializzati, case rifugio e sportelli territoriali lavorano ogni giorno per garantire ascolto, accoglienza, protezione e percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.

Tutti i servizi sono gratuiti e riservati, accessibili anche senza denuncia.

Associazione Aiuto Donna – Uscire dalla Violenza (Bergamo)

Associazione Onlus Casa delle Donne – CaD (Brescia)

Telefono Donna Como (Como)

Società Cooperativa Sociale “L’una e le altre” (Como)

Associazione Incontro Donna Antiviolenza – AIDA (Cremona)

Associazione Donne contro la Violenza – ONLUS (Crema)

Associazione M.I.A. – Movimento Incontro Ascolto (Casalmaggiore)

L’altra Metà del Cielo – Telefono Donna (Merate)

Telefono Donna Lecco (Lecco)

Associazione L’Orsa Minore Onlus (Lodi)

Associazione Volontarie del Telefono Rosa Mantova (Mantova)

CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Onlus (Milano)

Cerchi d’Acqua – Cooperativa Sociale (Milano)

Donne Insieme contro la Violenza – Onlus (Milano)

CA.DO.M – Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate (Monza)

Cooperativa Onlus LiberaMente – Percorsi di Donne contro la Violenza (Pavia)

Il Coraggio di Frida (Sondrio)

Associazione EOS – Centro di Ascolto e Accompagnamento contro la Violenza (Varese)

Centri antiviolenza in Trentino Alto Adige

GEA – per la solidarietà femminile contro la violenza (Bolzano)

Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt – ONLUS (Bolzano)

Centro Antiviolenza Trento (Trento)

Centri antiviolenza in Veneto

Associazione Belluno – Donna ONLUS (Belluno)

Centro Veneto Progetti Donna ODV (Padova)

Cooperativa Sociale ISIDE (Venezia)

Associazione Volontarie del Telefono Rosa Verona (Verona)

QUESTA CITTA’ – Spazio donna (Vicenza)

Centri antiviolenza in Liguria

Centro per non subire violenza Onlus (Genova)

Centro Antiviolenza ISV – Insieme Senza Violenza (Imperia)

Telefono Donna Savona

Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” (Albenga)

Centro Antiviolenza “Irene” (La Spezia)

Centri antiviolenza in Friuli Venezia Giulia

Associazione Da Donna a Donna (Monfalcone – Gorizia)

Associazione SOS Rosa (Gorizia)

Centro Antiviolenza Goap (Trieste)

Casa delle Donne di Udine

Centro Antiviolenza Voce Donna (Pordenone)

Centri antiviolenza in Emilia-Romagna

Casa delle Donne per non subire violenza (Bologna)

Trama di Terre (Imola)

Centro Donna Giustizia (Ferrara)

Casa delle Donne contro la Violenza (Modena)

Centro Antiviolenza Parma (Parma)

Associazione “La Città delle Donne” (Piacenza)

Nondasola – Donne insieme contro la violenza (Reggio Emilia)

Centro Donne Ravenna

Rompi il Silenzio (Rimini)

Chiama Chiama (Forlì-Cesena)

Centri antiviolenza in Toscana

Centro Antiviolenza Artemisia (Firenze)

Associazione Nosotras (Firenze)

Pronto Donna (Arezzo)

Associazione Olympia de Gouges (Pisa)

Casa della Donna Pisa

Associazione Luna (Livorno)

Associazione La Nara (Prato)

Donna Chiama Donna (Grosseto)

Centro Pari Opportunità (Siena)

Centro Antiviolenza Lucca

Centri antiviolenza in Umbria

L’Albero di Antonia (Orvieto)

Centro Antiviolenza Catia Doriana Bellini (Perugia)

Centro Antiviolenza “Donna, Tutela e Diritti” (Terni)

Centri antiviolenza nelle Marche

Centro Antiviolenza “Percorso Donna” (Pesaro)

Centro Antiviolenza “Casa delle Donne” (Ancona)

Centro Antiviolenza “Quello che le donne non dicono” (Fermo)

Centro Antiviolenza “S.O.S. Donna” (Senigallia)

Centro Antiviolenza “Parla con Noi” (Macerata)

Centro Antiviolenza “Donna con Te” (Ascoli Piceno)

Centri antiviolenza in Lazio

Casa delle Donne Lucha y Siesta (Roma)

Be Free – Cooperativa Sociale (Roma)

Differenza Donna – Rete CAV Roma

Centro Antiviolenza “Stella Polare” (Sora)

Centro Antiviolenza “Il Ponte” (Civitavecchia)

Centro Antiviolenza “Il Mondo di Lalla” (Latina)

Centro Antiviolenza “Ananke” (Rieti)

Centro Antiviolenza “Tutti giù per terra” (Viterbo)

Centri antiviolenza in Abruzzo

Centro Antiviolenza “La Fenice” (Teramo)

Associazione Donatella Tellini (L’Aquila)

Centro Antiviolenza Ananke (Pescara)

Centro Antiviolenza Orizzonti (Chieti)

Centri antiviolenza in Molise

Centro Antiviolenza “Donna Olympia” (Campobasso)

Centro Antiviolenza “Fenice” (Isernia)

Centri antiviolenza in Campania

Centro Antiviolenza “Telefono Rosa” (Napoli)

Centro Antiviolenza “Le Kassandre” (Napoli)

Associazione Spazio Donna (Caserta)

Centro Antiviolenza “Mai più violenza infinita” (Salerno)

Centro Antiviolenza “Eirene” (Avellino)

Centro Antiviolenza “Aretusa” (Benevento)

Centri antiviolenza in Puglia

Centro Antiviolenza “Io Donna” (Brindisi)

Centro Antiviolenza “Renata Fonte” (Lecce)

Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio” (Bari)

Osservatorio Giulia & Rossella (Barletta/BAT)

Centro Antiviolenza “Sud Est Donne” (Monopoli/Putignano)

Centro Antiviolenza “Donna e Diritti” (Foggia)

Centro Antiviolenza “San Fra” (Taranto)

Centri antiviolenza in Basilicata

Centro Antiviolenza “Telefono Donna” Potenza

Centro Antiviolenza “Il Sorriso di Donatella” (Matera)

Casa delle Donne Ester Scardaccione

Centro Antiviolenza “Galatea”

Centri antiviolenza in Calabria

Centro Antiviolenza “Roberta Lanzino” (Cosenza)

Centro Antiviolenza “Demetra” (Crotone)

Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte” (Reggio Calabria)

Centro Antiviolenza “Angela Morabito” (Locri)

Centro Antiviolenza “La Casa di Giulia” (Catanzaro)

Centri antiviolenza in Sicilia

Associazione Thamaia Onlus (Catania)

Associazione Le Onde Onlus (Palermo)

CEDAV Onlus (Messina)

Associazione Donneinsieme (Enna)

Centro Antiviolenza “Casa di Giulia” (Siracusa)

Centro Antiviolenza “Io Donna” (Caltanissetta)

Centro Antiviolenza “Telefono Rosa” (Trapani)

Centri antiviolenza in Sardegna