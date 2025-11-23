Napoli, 19enne ucciso da colpo di pistola: arrestato ragazzo di 15 anni

Il giovane fermato per i reati di omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco

È stato arrestato nella notte un ragazzo di 15 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Marco Pio Salomone, 19 anni, morto ieri, a Napoli, a causa di un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla fronte, mentre era in via Francesco Pinto nel quartiere Arenaccia. Su delega della Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovane napoletano di 15 anni per i reati di omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco.

Le indagini condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Napoli e coordinate inizialmente dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e poi dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto, raccogliendo elementi di prova a carico del 15enne.

15enne si è consegnato alla polizia

Il 15enne, secondo quanto apprende LaPresse, si è consegnato alla polizia, accompagnato dal proprio avvocato. Al momento è sottoposto a interrogatorio negli uffici della Squadra mobile di Napoli. Il 15enne deve rispondere di omicidio per la morte di Marco Pio Salomone, 19 anni, morto ieri a Napoli, a causa di un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla fronte.