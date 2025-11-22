Accesso Archivi

Napoli, 19enne ucciso con colpo di pistola

LaPresse
Indaga la polizia

Un 19enne è morto a Napoli dopo essere stato raggiunto con un colpo di pistola alla fronte la scorsa notte. Il ragazzo è stato portato da alcuni amici all’ospedale Cto dove è stato subito ricoverato ma in pericolo di vita.

Agli agenti della Squadra mobile della Questura di Napoli intervenuti sul posto, i giovani hanno riferito che mentre si trovavano in auto in via Generale Francesco Pinto, nel quartiere Arenaccia, hanno sentito improvvisamente un forte rumore e si sono accorti che il loro amico era stato ferito.
Sull’accaduto indaga la polizia.

