Maltempo, prima neve nelle Marche: le immagini

Nelle Marche è caduta la prima neve: dalle aree interne a quelle appenniniche e montane in tutte e 5 le province della regione che è stata coperta dalle precipitazioni. Queste hanno raggiunto anche l’altezza di un metro sul Monte Carpegna (Pesaro e Urbino). I Vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della mattinata nelle zone interne: le squadre stanno effettuando diversi interventi per la rimozione di rami e alberi pericolanti appesantiti dalla neve e per prestare soccorso ad automobilisti in difficoltà. Non si sono segnalate criticità particolari. Per la giornata di domani non sono previste allerte meteo.