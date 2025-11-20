Ex Ilva, oggi in Cdm il decreto su continuità operativa degli stabilimenti

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato oggi alle 17 a Palazzo Chigi, c’è un decreto legge con misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti Ex Ilva. I lavoratori degli stabilimenti sono in agitazione, con operai che hanno trascorso la notte in piazza a Genova, mentre altri hanno bloccato lo stabilimento di Taranto. A Novi Ligure intanto sono state proclamate altre 24 ore di sciopero, mentre il ministro Urso ha convocato un incontro al Mimit per il prossimo 28 novembre.

Gli altri argomenti all’ordine del giorno

Nella convocazione del Cdm, anche i seguenti punti: schema di disegno di legge: Istituzione del Registro Unico Nazionale dei dispositivi medici impiantabili – esame preliminare (Salute); schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto – esame definitivo (Economia e finanze); schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione – esame definitivo (Economia e finanze); schema di decreto legislativo: Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Giustizia); schema di decreto legislativo: Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Economia e finanze); schema di decreto legislativo: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali – esame preliminare (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Imprese e made in Italy); schema di decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali – esame definitivo (Affari europei, Pnrr e politiche di coesione – Salute); schema di decreto legislativo: Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 27 ottobre 2023, n. 160 – esame definitivo (Imprese e made in Italy); schema di decreto legislativo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” – esame definitivo (Presidenza – Pubblica amministrazione – Riforme istituzionali e semplificazione normativa – Ambiente e sicurezza energetica); leggi regionali; varie ed eventuali.