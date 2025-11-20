Ex Ilva, a Genova notte in piazza per i lavoratori: occupata la fabbrica a Taranto

Prima notte in piazza per i lavoratori dell’ex Ilva di Genova, in sciopero a oltranza per chiedere il ritiro del piano che prevede lo stop all’invio di coils a Genova da Taranto e di fatto stoppa le lavorazioni alla banda stagnata, nel sito produttivo che ha visto la chiusura dell’area a caldo nel 2005, con la riconversione 20 anni fa della produzione. I lavoratori hanno dormito in strada, al picchetto su via Cornigliano dove ieri dopo una giornata di sciopero, con occupazione della fabbrica, in tarda serata è arrivata anche la visita della sindaca di Genova Silvia Salis, che in mattinata aveva scritto al ministro delle Imprese Urso per chiedere la convocazione di un tavolo urgente sulla vertenza genovese. “Sono qui per portarvi non solo la mia solidarietà, ma anche il mio impegno – ha detto Salis ai lavoratori – Sapete quanto, fin dal primo momento, io mi sia schierata per il “sì” al forno elettrico e quanto sia stata una decisione non semplice sul piano politico. Ma non c’era un piano industriale o un reale investimento da parte del governo e il mio eventuale “no” sarebbe diventato un alibi per non investire a Genova. Noi non ci siamo prestati a questo gioco. E ora qual è il futuro di queste aree? Ce lo deve dire il governo”. “Chiediamo parole chiare, un programma chiaro: bisogna difendere lo sviluppo economico di questa città e i vostri posti di lavoro qualificati – ha proseguito – noi questo faremo: chiederemo al ministro di dirci che intenzioni hanno. A noi è stata chiesta una risposta veloce e immediata sul “sì” al forno elettrico: l’abbiamo data e il risultato è che non esiste nessun tipo di investimento”. “Sono al vostro fianco, la vostra lotta è sacrosanta – ha concluso Salis – ci sono milleduecento famiglie che vivono sul futuro di quest’area. Io sono con voi, sono qui come ci sono sempre stata quando c’era da prendere posizione”.

Salis: “Se il piano è suicidio assistito del nostro acciaio non ci stiamo”

“Non siamo in un Paese normale, se i lavoratori devono dormire per strada per farsi ascoltare dal governo. Serve che il governo ascolti tutti i siti coinvolti, e se il piano è quello di un suicidio assistito del nostro acciaio non ci stiamo. Ne va dei mille lavoratori di Genova che rischiano di non avere più il loro lavoro, e tutti gli italiani. Mi pare evidente, come il governo dimostri di non avere nessuna idea di come salvare la situazione. E il processo di deindustrializzazione che stiamo vivendo nel Paese può portare solo a indebolirci ancora”. Lo ha affermato la sindaca di Genova Silvia Salis in una intervista a ‘Repubblica’ dal presidio degli operai dell’ex Ilva di Cornigliano. “Non c’era bisogno di essere degli scienziati, per capire che il piano Urso non avrebbe avuto il minimo futuro. Il governo non aveva una soluzione allora, e continua a non avercela oggi. La stessa fretta con cui ci è stato chiesto di prendere posizione sul forno elettrico per rilanciare Cornigliano, è parsa quasi più una mossa politica”, ha proseguito. “Da parte nostra, come amministratori, possiamo solo fare pressione politica per portare le istanze di un territorio che senza la sua siderurgia perde non solo posti di lavoro, stipendi, risorse per mille famiglie, pure una storia. Genova è la città con l’età media più alta d’Europa, non può perdere altri giovani, possibilità, occasioni. Sarebbe una tragedia sociale. Chiediamo parole chiare e un programma chiaro: bisogna difendere lo sviluppo economico di questa città e i suoi posti di lavoro qualificati, e noi questo faremo”, ha aggiunto Salis. “A questo punto, non essendoci un approccio complessivo, evidentemente, è ovvio che lo scorporo sia l’unica soluzione possibile per salvare Genova. Bisognerebbe sapere come e se il governo lavorerebbe per portare investimenti sui siti scorporati, però. E sia chiaro che la soluzione dello spezzatino, nel caso, non potrebbe essere solo un si salvi chi può. Serve un piano politico reale, e complessivo, che tenga conto delle esigenze di tutti. Se no, se il tentativo è quello di accompagnare alla fine l’intero settore, ce lo dicano”, ha concluso.

Occupata la fabbrica e blocchi stradali a Taranto

Al termine delle assemblee è iniziata l’occupazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto al termine delle assemblee da parte dei lavoratori, che stanno anche attuando blocchi stradali sulle strade vicine alla fabbrica dopo aver proclamato lo sciopero. Lo riferiscono fonti sindacali.

Ex Ilva: proclamate altre 24 ore di sciopero a Novi Ligure

Sono state proclamate altre 24 ore di sciopero all’ex Ilva di Novi Ligure. Lo riferiscono fonti sindacali, spiegando che i lavoratori andranno avanti in attesa dell’incontro con il prefetto. Ci saranno inoltre picchettiáaáoltranza.