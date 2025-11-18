Milano, pedone investito da un autobus Atm in viale Jenner: è grave

Un uomo è stato investito oggi da un autobus della linea 90 dell’Atm in Viale Edoardo Jenner, a Milano. L’incidente è avvenuto all’altezza della moschea. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone avrebbe attraversato la carreggiata nonostante il semaforo fosse rosso. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu hanno trasferito l’uomo in codice rosso al Niguarda, con un trauma cranico, al volto e all’addome. Soccorso anche l’autista dell’autobus, 30 anni, sotto shock per quanto accaduto. I rilievi della Polizia locale sono volti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.