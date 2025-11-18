Maltempo in Friuli Venezia Giulia: 2 morti e 300 sfollati in provincia di Gorizia

Due morti, 300 sfollati, una persona estratta viva dalle macerie: è il bilancio del maltempo che si è abbattuto lunedì sul Friuli Venezia Giulia, colpendo soprattutto in provincia di Gorizia: Cormons, Romans d’Isonzo, Varsa completamente allagata dall’esondazione del fiume Torre.

Due morti in una frana a Cormons

Una colata di fango, all’alba di lunedì, ha travolto tre abitazioni a Cormons, in frazione Brazzano. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo una persona. Altre due, date per disperse per tutta la giornata, sono state ritrovate senza vita in serata. Si tratta del 35enne Quirin Kuhnert e dell’83enne Guerrina Skocaj, che erano in una delle palazzine travolte dalla frana. Le ricerche sono andate avanti dalla mattina: al lavoro anche le unità cinofile dei vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia che hanno impiegato anche i droni per sorvolare la zona. “Ci sono stati 260 millimetri di pioggia in poco più di 8 ore ed è stata una cosa pesantissima da gestire”, ha spiegato il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, che ha disposto la chiusura delle scuole e l’evacuazione dei residenti nella zona della frana. Il governatore della Regione Massimiliano Fedriga ha presieduto il Comitato regionale emergenze, convocato dopo la dichiarazione dello stato emergenziale per rischio idrogeologico. Allagato anche il ristorante l’Argine a Vencò della chef Antonia Klugmann: “Acqua ovunque”, ha scritto sui social postando le foto dei locali.

Trecento gli sfollati

Dalla serata di domenica e fino alle 6 di lunedì, fa sapere la Protezione civile regionale, piogge molto intense sono cadute sull’intero territorio del Friuli Venezia Giulia, raggiungendo i 200 mm sulla fascia di territorio che va da Palmanova a Manzano, San Giovanni al Natisone, Cormons fino a Prepotto. La stazione meteorologica ha inoltre segnalato raffiche di vento fino a 66 km orari a Grado. Oggi, martedì, dovrebbe affluire aria secca ed è attesa la Bora a Trieste. A causa del maltempo circa 300 persone sono state sfollate in seguito all’esondazione del fiume Torre a Romans d’Isonzo, che ha coinvolto gli abitanti di Versa, frazione del Comune. Gli sfollati sono stati accolti nella palestra comunale, mentre la protezione civile sta predisponendo altri punti di accoglienza qualora vi fossero ulteriori sfollati. Dall’inizio dell’allerta sono arrivate alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di allagamenti sul territorio da tanti comuni: Corno di Rosazzo, Bagnaria Arsa, Gonars, Trivignano Udinese, Dolegna del Collio, Palmanova, Torviscosa, Cormons, San Vito al Torre; Ialmicco, Prepotto, Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Visco, Aiello del Friuli, Romans d’Isonzo. Maltempo lunedì anche in Toscana, mentre si procede alla conta dei danni a Genova, allagata nel weekend dalle forti piogge.