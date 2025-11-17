Maltempo, crolla abitazione vicino a Gorizia: due dispersi

A seguito dell’ondata di maltempo che nella notte ha colpito il Friuli Venezia Giulia, un’abitazione è crollata nella frazione di Brazzano del comune di Cormons (provincia di Gorizia) e due persone risultano disperse. I Vigili del fuoco sono mobilitati con squadre di soccorso e ricerca da tutti i comandi della regione e dal Veneto. Squadre di soccorso e Soccorritori fluviali dei comandi di Trieste e Pordenone sono state inviate in supporto al personale di Udine e Gorizia dove è stato mandato il nucleo regionale Gos (Gruppo operativo speciale) con i mezzi di movimento terra, i cinofili e dal Veneto è giunta la squadra Usar (Urban search and rescue) per la ricerca delle persone disperse sotto le macerie.

Allerta arancione in Liguria

Il maltempo ha creato numerosi danni anche in Liguria dove è stata prorogata l’allerta arancione. “Abbiamo cumulate che, nelle 24 ore, in alcuni punti hanno superato abbondantemente i 100 millimetri, arrivando anche vicino a 200. Abbiamo registrato alcune criticità, soprattutto ieri, ma nel complesso il territorio ha retto abbastanza bene”, ha detto ieri l’assessore alla protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

“Ci sono stati ed è probabile che nelle prossime ore ci siano disagi sulla viabilità per frane e smottamenti e anche sui rivi minori, che in alcuni casi sono arrivati al limite o hanno avuto episodi di esondazione in alcuni punti. Certamente l’allerta arancione di oggi è dovuta anche al piovuto di ieri perché i corsi d’acqua minori sono saturi così come i terreni: la risposta, anche con piogge molto inferiori rispetto alle ultime ore, può essere più repentina”.

“Siamo in allerta arancione, il che vuol dire massima attenzione, da parte di tutti, in tutta la Liguria. In queste situazioni, prima di tutto, ci sono una serie di precauzioni che tutti i cittadini devono mettere in pratica per la salvaguardia di sé stessi e delle proprie famiglie”, ha aggiunto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.