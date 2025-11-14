‘No Meloni day’, studenti in corteo a Roma: il presidio al Mim

A Roma, come in altre 35 città italiane, sono scesi di nuovo in piazza gli studenti per il ‘No Meloni Day’. All’appello, promosso dalle organizzazioni studentesche Osa e Cambiare Rotta, si è unita anche la vertenza per il clima con gli attivisti di Friday For future. L’appuntamento era alle 9 a piazzale Ostiense. Il corteo si snoderà per le vie del quartiere Testaccio fino ad arrivare sotto al ministero dell’Istruzione e del merito. Alla partenza del corteo, alcuni manifestanti hanno dato fuoco ad alcune fotografie che riprendevano le recenti aggressioni subite dalle occupazioni studentesche adopera di alcune frange dell’estrema destra.