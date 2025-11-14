Studenti: cortei in tutta Italia per scuola, clima e Gaza

Migliaia di studenti scendono in piazza a Roma e Milano per protestare contro il governo Meloni, la crisi climatica e il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Tanti giovani stanno protestando in contemporanea in altre 35 città italiane puntando il dito sulla questione dell’edilizia scolastica, dei programmi ministeriali e soprattutto contro il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Studenti in protesta in tutta Italia – La diretta Inizio diretta: 14/11/25 10:00 Fine diretta: 14/11/25 23:00