Quando mamma o papà uccide il figlio: da Cogne a Muggia gli infanticidi in Italia

Uccisi da una mamma o da un papà, dalle persone di cui più si fidavano. Vite interrotte quelle dei piccoli, prima ancora di cominciare, quando ancora gli occhi guardano al mondo pieni di stupore e meraviglia. Secondo il rapporto Eures sugli infanticidi (o figlicidi), dal 2000 al 2023, in Italia sono stati registrati 535 infanticidi, che costituiscono il 12,7% degli omicidi commessi in ambito familiare.

Nella serata del 12 novembre 2025, a Muggia, in provincia di Trieste, una madre ha sgozzato il figlio. A dare l’allarme il padre del bambino, che non viveva con la famiglia in quanto separato dalla moglie, che non riusciva a mettersi in contatto con loro. La donna, che era seguita dai servizi sociali, è stata arrestata.

Ecco tutti gli episodi degli ultimi anni: