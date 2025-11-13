Genova: sequestri di Labubu, accessori Apple e di brand di moda falsi

Più di 1 milione di articoli sequestrati, per un valore di oltre 3,5 milioni di euro: è il bilancio dell’attività condotta, negli ultimi tre mesi, dai Baschi Verdi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Le operazioni in via Adua, via Balbi, via Pré, via Gramsci, il Ghetto ebraico, via San Luca e piazza Caricamento con sanzioni per oltre 11mila euro e 27 persone denunciate per reati di ricettazione e contraffazione. Il materiale sequestrato comprende una vasta gamma di prodotti dai classici accessori di moda e abbigliamento con loghi e segni distintivi contraffatti dei più noti marchi internazionali tra cui Gucci, Louis Vuitton, Nike e Adidas a numerosi dispositivi elettronici falsificati, tra cui auricolari modello Apple “AirPods”, smartwatch “Apple Watch”, cinturini e orologi di lusso contraffatti. Sequestrate anche oltre 13.500 Labubu: ricercatissimi personaggi da collezione diventati virali su social. I peluche, rinvenuti all’interno di diversi magazzini in uso al medesimo esercizio commerciale del centro storico di Genova, hanno subito catturato l’attenzione dei militari, in quanto in vendita soltanto nello store ufficiale di Milano, nel temporary store della Rinascente del capoluogo meneghino o sul sito online della casa produttrice, la Pop Mart. Pertanto, è apparso inverosimile fossero originali.