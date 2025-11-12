Parma, arrestato latitante tedesco ricercato per truffa e riciclaggio di bitcoin

La Guardia di Finanza del Verbano-Cusio-Ossola, coordinata dalla Procura di Torino e in collaborazione con i reparti di Torino e Parma, ha arrestato a Parma un cittadino tedesco di 48 anni, ricercato da anni in Germania e destinatario di due mandati di arresto europei emessi dalle autorità di Berlino e Wiesbaden. L’uomo era accusato di truffa ai danni di una banca tedesca, per aver ottenuto un finanziamento di 45 mila euro con buste paga false, e di riciclaggio di bitcoin per oltre mezzo milione di euro, provento di traffici di droga sul darknet. Il latitante è stato individuato grazie a un ordine di indagine europeo della Procura di Francoforte, dopo che la Guardia di Finanza aveva localizzato la sua compagna a Parma. Fermato in un ristorante mentre tentava di eludere i controlli con documenti falsi danesi, è stato poi identificato e condotto nel carcere di Parma. L’operazione rientra nella cooperazione di polizia europea per il contrasto alla criminalità transnazionale.