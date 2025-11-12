Crosetto: “Soldati al loro ruolo, Strade Sicure rafforzata con professionisti”

“Il mondo in cui operiamo sta cambiando profondamente, tra minacce ibride e conflitti tradizionali che ridisegnano la sicurezza globale”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il question time alla Camera. Rispondendo a interrogazioni sull’operazione Strade sicure e sulle incursioni di droni nello spazio aereo, Crosetto ha sottolineato l’importanza di usare le risorse militari in modo efficace, orientandole verso le sfide reali. “Non si tratta di ridurre la sicurezza, anzi va rafforzata — ha aggiunto — ma i militari dovrebbero poter tornare progressivamente al loro lavoro primario, mentre per il presidio delle strade servirebbero professionisti dedicati e specificamente formati, accanto alle forze di polizia”. Un messaggio chiaro: soldati e forze di sicurezza devono operare secondo le loro competenze per rendere il sistema più efficiente e sicuro.