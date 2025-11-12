Cicalone, lo youtuber aggredito dai borseggiatori sulla metro a Roma: “Infami veri”

Lo youtuber ed ex pugile Simone Ruzzi, in arte Cicalone, è stato aggredito poco fa sotto la fermata della metropolitana della linea A, Ottaviano, da un gruppo di almeno cinque borseggiatori. Secondo quanto apprende LaPresse, ‘Cicalone’ stava realizzando alcune riprese per la sua trasmissione su Youtube ‘Scuola di Botte’, sulle gang di borseggiatori della metropolitana. Insieme allo youtuber è stato aggredito anche personale della vigilanza in servizio alla stazione della metropolitana. Gli aggressori sarebbero fuggiti in direzione Viale Giulio Cesare. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Borgo e i carabinieri. Cicalone ha postato una foto sui suoi canali social che lo ritrae con i segni dell’aggressione sul viso, mentre appare disteso all’interno di un’ambulanza, scrivendo: “Infami veri, da dietro in 10”.