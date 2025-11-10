Napoli, Delmastro alla Fondazione di don Merola per la nascita di "Associazione Partenope"

“E’ di tutta evidenza che il ruolo dei periti diventa sempre più essenziale nel nostro sistema giudiziario. Per questo è necessario codificarne le regole e garantire per il loro tramite la massima trasparenza dei poteri decisionali”. Sono le parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, giunto a Napoli nella sede della Fondazione A’ Voce d’è Creature di don Luigi Merola in occasione della presentazione di “Associazione Parthenope”, Società Campana di Medicina Legale, Assicurativa e delle Scienze Forensi. Ad illustrare gli obiettivi dell’associazione, che non a caso nasce nella regione con il più alto contenzioso medico-legale in Italia, è il presidente Giovanni Liguori.