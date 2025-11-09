Napoli, 52enne gambizzato a Pozzuoli: indagini in corso

Un 52enne è stato ferito a colpi di ara da fuoco questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è ricoverato, in attesa di prognosi, ma non in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, il ferimento sarebbe avvenuto in via Cicerone. I proiettili sarebbero stati esplosi da una persona a lui sconosciuta. Il 52enne è stato colpito ad entrambe le gambe. Sono in corso indagini per chiarire dinamica e matrice dell’accaduto.