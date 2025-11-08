Trento, Nas arrestano medico di famiglia dopo circoncisioni abusive

(LaPresse) – Un medico di base di Trento è stato posto ai domiciliari con l’accusa di aver eseguito decine di circoncisioni su bambini di origine straniera all’interno del proprio ambulatorio, privo di autorizzazioni e non conforme agli standard igienico-sanitari. Le indagini hanno rivelato che, dal 2022, almeno 40 minori, anche provenienti da altre regioni, sarebbero stati sottoposti agli interventi. In alcuni casi si è reso necessario il ricovero in ospedale, tra cui quello di un bambino che avrebbe avuto una reazione da sovradosaggio di benzodiazepine somministrate per sedarlo. Il medico si sarebbe fatto assistere dai figli, privi di qualifica infermieristica. L’ambulatorio è stato sequestrato e il figlio maggiore denunciato per esercizio abusivo della professione.