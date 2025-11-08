Bologna, investita sulle strisce: morta 18enne

Una ragazza di 18 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali venerdì sera a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe stato provocato da una distrazione del conducente dell’auto, che non procedeva a velocità eccessiva.

Il sindaco di Pieve di Cento: “Tragedia enorme”

“È una tragedia enorme in primo luogo per delle famiglie pievesi, e poi per tutta la nostra comunità”, commenta il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, che in un post pubblicato su Facebook spiega che la 18enne è stata “investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali da un’auto guidata da un uomo, sempre di Pieve, che non andava forte, non era ubriaco, ma non l’ha vista. Da ieri mi sto chiedendo cosa deve fare il sindaco del proprio paese di fronte a una tragedia simile. Certamente è mio dovere ritornare alla carica di Città metropolitana, proprietaria di quella strada, per trovare insieme a loro soluzioni per migliorare la visibilità e la sicurezza di quegli attraversamenti pedonali. Tutto questo purtroppo non ci restituirà la vita di una nostra giovanissima concittadina e non risanerà mai del tutto le lacerazioni che questa tragedia lascerà nella vita di tante persone, ma credo sia ciò che devo e dobbiamo fare”.