Anziana rapinata e legata in casa a Foggia: 5 arresti

(LaPresse) – Cinque persone sono state arrestate a Foggia con l’accusa di aver rapinato un’anziana di 84 anni lo scorso 21 ottobre nel quartiere San Lorenzo. La donna era stata aggredita alle spalle mentre rientrava a casa con la spesa, poi trascinata all’interno dell’abitazione, legata e costretta ad aprire la cassaforte. I rapinatori avevano portato via gioielli, orologi e contanti per un valore di diverse migliaia di euro, prima di fuggire a piedi. Le indagini hanno permesso di individuare i cinque sospettati, tra cui una 31enne conoscente della vittima, che avrebbe pianificato l’azione con il compagno e tre complici. Durante le perquisizioni sono stati trovati una lettera con istruzioni per la rapina e messaggi sui telefoni che documentavano i preparativi. Secondo la ricostruzione, due persone avrebbero fatto da palo, attendendo i complici in auto. Gli arrestati, tutti della zona di Foggia e Carapelle, sono accusati di rapina aggravata in concorso e si trovano ora nel carcere di Foggia in attesa di giudizio.