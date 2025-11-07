Home > Cronaca > Milano, investiti due ragazzini di nove e 12 anni: uno è gravissimo

Due incidenti stradali in poche ore a Milano. Giovedì sera, in via Bernardino Verro, zona sud della città, un 12enne è stato travolto da un furgone. Con lui anche i genitori. Secondo quando riporta la polizia locale, il giovane al momento dei soccorsi era incosciente ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il conducente del mezzo, che si è fermato, è un milanese di 21 anni risultato negativo ai test di alcol e droga. Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, l’elisoccorso e la polizia locale, che ha fatto rilievi sul posto.

Milano, bambino investito sulle strisce pedonali: ricercato il conducente

Sempre nella giornata di ieri, a Milano, un bambino di nove anni è stato investito al semaforo all’incrocio tra piazza Durante e via Andrea Costa. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso e le forze dell’ordine sono impegnate nelle attività di ricerca. Il piccolo, che era accompagnato dai genitori, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.