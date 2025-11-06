Incidente stradale a Milano in via Bernardino Verro dove un dodicenne è stato travolto da un furgone. Con lui anche i genitori. Secondo quando riporta la polizia locale, il bambino al momento è incosciente: il conducente dell’autocarro è sul posto. Il 12enne è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Milano, 12enne investito da un furgone: è gravissimo
L’incidente stradale in via Bernardino Verro. Il bambino è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo